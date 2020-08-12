Міністри країн ЄС проведуть термінове засідання щодо ситуації у Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зберуться на засідання, присвячене подіям в Білорусі після виборів 9 серпня, повідомляє МЗС Польщі.

Зустріч, із запитом щодо проведення якої виступила Варшава, відбудеться в режимі відеоконференції у п'ятницю, 14 серпня.

W odpowiedzi na apel Polski, w najblizszy piatek odbedzie sie nadzwyczajna wideokonferencja min. SZ pa'nstw #UE po'swiecona sytuacji na #Bialoru's.

Piatkowe spotkanie dot. bedzie takze Turcji, Wenezueli i wydarze'n w Libanie. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) August 12, 2020

Також на засіданні обговорюватиметься ситуація в Туреччині, Лівані та Венесуелі.

Нагадаємо, Євросоюз констатував, що вибори президента Білорусі не були ані чесними, ані демократичними, а також пригрозив ввести нові санкції проти режиму Лукашенка, відповідальних за розгін протестів і фальсифікацію результатів голосування.

Напередодні голови МЗС України, Литви й Польщі висловили готовність допомогти Білорусі в подоланні політичної кризи, а також закликали Олександра Лукашенка припинити насильство і звільнити затриманих. За матеріалами ZN.UA