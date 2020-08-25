Міноборони Білорусі приведе окремі військові частини на західному напрямку до вищого ступеня бойової готовності

Міністерство оборони Білорусі приступає до третього етапу комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил, передбачається приведення окремих військових частин до вищого ступеня бойової готовності.

"З 24 серпня за розпорядженням міністра оборони Білорусі під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил проводиться третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил. У ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з закликом військовослужбовців із запасу", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Як повідомлялося, ЗС Білорусі проводять масштабні тактичні навчання в Гродненській області, поблизу кордону з Литвою. За матеріалами Інтерфакс-Україна