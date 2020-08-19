Мінськ: ОМОН розігнав людей біля прохідної МТЗ у середу вранці

Біля прохідної Мінського тракторного заводу в середу вранці ОМОН розганяв присутніх людей, повідомляє портал TUT.by.

"Сьогодні працівники МТЗ, які вчора за домовленістю з гендиректором написали заяви на відпустки за свій рахунок, не змогли потрапити на територію заводу. Це декілька сотень людей. У них заблоковані пропуски. При цьому інших їхніх колег, які не писали заяв на відпустки, без проблем пропускали на завод. До працівників МТЗ приєдналися небайдужі люди, а також деякі працівники Мінського моторного заводу. Однак присутніх розігнав ОМОН", - інформує портал.

Пізніше люди знову зібралися біля заводу, але силовики, до яких до цього моменту прибуло підкріплення, знову не дозволили їм там перебувати. За матеріалами Інтерфакс-Україна.