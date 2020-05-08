Мін'юст США припиняє справу проти екс-радника Трампа

Міністерство юстиції США заявило, що не буде продовжувати кримінальну справу проти Майкла Флінна, колишнього радника президента Трампа з питань національної безпеки.

Майже три роки тому Флінна було звинувачено у дачі неправдивих свідчень ФБР стосовно переговорів з тогочасним послом Росії у США. Звинувачення було висунуто в рамках розслідування спецпрокурором США Робертом Мюллером втручання Росії у президентські вибори у США. Тепер Міністерство юстиції зробило висновок про "повну відповідність" контактів Флінна з російським послом повідомляє "Голос Америки українською".

Після рішення Міністерства юстиції США не продовжувати справу, президент США Дональд Трамп заявив про невинуватість Флінна, який, на думку президента, став жертвою несправедливого переслідування. Президент назвав саме розслідування "зрадою".

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкритикувала рішення міністерства назвавши його "політизацією судочинства". Міністр юстиції США, вважає Пелосі, "облишив справу, щоб продовжити покривати дії президента".