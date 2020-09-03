Між "Північним потоком-2" і спробою отруєння: Меркель в пастці Путіна

"Після замаху на критика Кремля уряд Німеччини стоїть перед дилемою: чи слід поставити Путіна на місце і тим самим ризикнути політичними відносинами або знову дозволити йому взяти верх?", - пише німецький журнал Focus.

"При всьому невдоволенні експансіоністською політикою Путіна стосовно до колишніх радянських республік і його фатальною роллю в Сирії, Берлін і Брюссель знають, що на Близькому Сході без Путіна нічого не досягти, - вказує автор статті Хуго Мюллер-Фогг. - Також не варто недооцінювати його вплив на президента Туреччини Ердогана. До того ж Меркель ні при яких обставинах не хоче ставити під загрозу "Північний потік-2". Німеччина залежна від російського природного газу. Причому більше, ніж будь-коли, адже паралельна відмова від вугілля і ядерної енергетики підвищує попит на природний газ.

"До того ж припинення проєкту з будівництва газопроводу призведе до мільярдних втрат німецьких і європейських підприємств, котрі беруть участь в ньому. Зрештою, президент США Трамп відзначить кінець "Північного потоку-2" як успіх своєї грубої політики шантажу щодо Європи. Він відчує впевненість у тому, що Вашингтон може диктувати Європі, звідки їй дозволено отримувати енергію і певні технології", - йдеться в статті.

"Німеччина і Брюссель також навряд чи можуть загрожувати суттєвим розширенням санкцій, введених після анексії Росією Криму. Східногерманські підприємства вже сьогодні знемагають під гнітом їх наслідків. Крім того, санкцій, які вдарять по власному населенню, Путін, ймовірно, боїться менше, ніж уряд ФРН боїться припинення російського постачання газу", - вважає видання.

"...Путін холоднокровно розраховує на те, що Захід виявить більше почуття відповідальності та утримається від повтору холодної війни".

"При всьому обурення жорстокістю, з якою Путін, нібито "демократ чистої води", обходиться з критиками й противниками у власній країні, Меркель і разом з нею Європейський Союз попалися в пастку Путіна. Ситуація нагадує шкільний двір: в кінцевому підсумку верх завжди одержувати найбільший безцеремонний хам, тому що розумні не хочуть йти на ризик "війни". На терені міжнародних відносин для цього є поняття: реальна політика", - пише Focus. За матеріалами https://www.focus.de