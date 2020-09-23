Міжнародні страховики відмовилися працювати з судами для Nord Stream 2

Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників, що страхує 90% кораблів у світі, вирішила не працювати з судами проєкту Nord Stream 2, випливає з її циркуляра. Причина - чинні та можливі санкції проти проєкту.

Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (International Group of P & I Clubs, або IG P ​​& I) прийняла рішення не надавати страхове покриття судам, які можуть брати участь в будівництві газопроводу «Північний потік-2» (проєктна компанія - Nord Stream 2 AG). Це випливає з циркуляра, випущеного від імені всіх клубів, що входять до Міжнародної групи. Це рішення, як очікується, ще більше ускладнить пошук судів, які могли б добудувати підводний газопровід.

«Члени [кожного з клубів] повинні пам'ятати, що не повинно бути ніякого страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності та / або діяльність, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій. У світлі прямих санкцій загрози для страховиків, яку являють собою американські закони CAATSA («Про протидію противникам США за допомогою санкцій») і PEESA («Про захист енергетичної безпеки Європи»), клуб не буде надавати страхове покриття для діяльності, що належать до проєктів Nord Stream 2 або Turk Stream», - йдеться в документі.

За матеріалами РБК.