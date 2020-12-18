Moderna знищила сотні тисяч доз експериментальної вакцини проти COVID-19

Представники компанії Moderna зважилися на знищення надзвичайно великої партії перспективної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Близько 400 тисяч доз препарату потрапили під жорстке рішення через брак. Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Bloomberg.

За словами головного наукового консультанта Монсефа Слауї, виробництво повстало перед проблемами з фільтрацією. Це, своєю чергою, скомпрометувало партію.

Згідно з поясненням експерта, частка бракованих доз була частиною значної партії у 1,4 мільйона доз. Її ще не встигли розлити по флаконах на момент виявлення недоліку.

Слауї стверджує, що аналогічні проблеми фактично характерні для складних процесів у виробництві. Зокрема, це не обійшло компанії Moderna. Утім, це не матиме впливу на загальний масштабний процес виготовлення вакцини та поширення її світом.

Представник компанії Рей Джордан наголосив, що вони встигають здійснити роботу в заплановані терміни. Передбачається, що 20 мільйонів доз виготовлять у грудні, а ще від 85 до 100 мільйонів у першому кварталі 2021 року.

Продукт Moderna - це РНК-вакцина, вона передбачає введення генетичного матеріалу мРНК вірусу в організм. Він допомагає вірусним білкам розмножуватися, що вчить імунну систему захищатися. Згадані білки - це лише частка COVID-19, яка необхідна йому для закріплення на клітинах, однак організм повноцінно реагує на неї.

Як повідомляв ONLINE.UA, агентство Bloomberg, яке відстежує підписані контракти із найбільшими виробниками, звернуло увагу на те, що вакцина буде розподілятися нерівномірно і може вийти так, що багаті країни зарезервують за собою потрійну кількість доз, а бідні не отримають нічого. Журналісти кажуть, що українцям не розповідають усю правду про цей процес та кількість доз.