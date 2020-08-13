МЗС Чехії викликало посла Білорусі через заяву Лукашенка про керівництво протестами

Посла Білорусі викликали в МЗС Чехії після заяви Александра Лукашенка про те, що поствиборчими протестами в країні нібито керували, в тому числі з Чехії.

Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек в ефірі Ceska Televize, - передає Європейська правда.

Міністр закликав Лукашенка надати докази твердження про те, що Чехія причетна до організації антиурядових протестів, якщо він налаштований серйозно.

"Ці заяви абсолютно недоречні. Чеський уряд не брав участь в організації демонстрацій. Ми вже давно намагаємося підтримати громадянське суспільство, народ Білорусі має право висловлюватися в громадських справах. Свобода слова і зборів повинна бути стандартом в Європі", - сказав він.

За словами Петршичека, представники міністерства не згодні з тим, що відбувається в Білорусі, але також і з ходом виборчої кампанії, арештом опозиційних кандидатів і недопущенням в'їзду в країну міжнародних спостерігачів.

"Це явне свідчення того, що вибори не були вільними і не відповідали стандартам демократичних виборів", - додав міністр закордонних справ Чехії.

Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі і Чехії. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович своєю чергою заявив, що протести в Білорусі не є результатом впливу інших країн.

Нагадаємо, у Білорусі щодо затриманих українських волонтерів відкрили справу за "масові заворушення". За матеріалами Інформатор.press