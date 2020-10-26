На акциях протеста в Беларуси задержали почти 300 человек

25 октября в Беларуси на акциях протеста были задержаны 290 человек.

Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна" на 23.30.

Задержания проводились в таких городах, как Минск (больше всего), Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Речица, Пинск, Полоцк, Лида, Гомель, Жабинка, Ляховичи, Новополоцк, Борисов, Жодино, Пружаны, Солигорск, Бобруйск, Вороново и Волковыск.

Впоследствии отпустили 18 задержанных.

25 октября в Беларуси истекал последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.

Тихановская заявляла, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.