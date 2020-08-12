На протестах у Білорусі затримали 9 українців, побили українського фотокореспондента

Під час протестів у Білорусі 9 громадян України затримали, але незабаром відпустили. Також був побитий український фотокореспондент, якого вже виписали з лікарні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

"Посольство України в Білорусі одержало повідомлення про затримання в місті Вітебськ 9 громадян України в зв'язку з "адміністративним правопорушенням". За результатами вжитих посольством заходів на наступний день згадані громадяни України були звільнені з-під варти", - сказано у відповіді пресслужби на запит агентства.

Наразі в посольстві відсутня інформація про будь-які інші інциденти за українськими громадянами в Білорусі.

"Посольство продовжує перевірку і відстеження ситуації. У разі появи нових даних інформуватиме додатково", - сказано у відповіді.

Український фотокореспондент, якого побили, вже виписався з лікарні.

"Відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, який з незначними тілесними ушкодженнями був доставлений в одну з медичних установ. Після надання допомоги, в той же день він був виписаний", - сказано у відповіді пресслужби на запит агентства.

У посольство України в Білорусі потерпілий за допомогою не звертався. За матеріалами Українські Новини