На Саакашвілі чекає затримання і в'язниця, якщо він спробує повернутися - глава мін'юсту Грузії

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримають і посадять у в'язницю, якщо він повернеться у країну. Як повідомляє "Эхо Кавказа" (проєкт "Радио Свобода"), про це заявила міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані.

"Звичайно, ми вітаємо, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії. Просто на кордоні на нього чекає процедура затримання та, звичайно, грузинська в'язниця, оскільки він перебуває в розшуку і щодо нього ухвалено низку обвинувальних вироків, які можуть переглянути, поки він перебуватиме у в'язниці", - зазначила вона.

Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два строки поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після звільнення з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України.

27 серпня Саакашвілі опублікував відеозвернення грузинською мовою, у якому заявив, що повертається у Грузію. За матеріалами Гордон.