На виборах у Чорногорії перемогла просербська опозиція

Просербська опозиція у Чорногорії перемогла на виборах багаторічну керівну політсилу, Демократичну партію соціалістів на чолі з президентом Міло Джукановичем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє чорногорський портал Vijesti.

Так, Державна виборча комісія вже оголосила попередні результати парламентських виборів, які відбулися в Чорногорії цієї неділі - опрацьовано вже 98,5% бюлетенів.

Повідомляється, що владуща раніше Демократична партія соціалістів набрала 35,12% голосів (30 мандатів), а опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії" - 32,5% (27 мандатів). Ще одна опозиційна коаліція "Мир - наша нація" набрала 12,5%. Це позбавляє партію президента більшості в парламенті країни, який налічує 81 депутата.

Просербська коаліція "За майбутнє Чорногорії" уже святкує перемогу.

Інші політичні сили, що брали участь у виборах набрали суттєво менше: коаліція "Чорне на біле" - 5,5%, Соціал-демократи - 4,09%, Бошняцька партія - 3,81%, СДП-Сильна Чорногорія - 3,14%, Албанський список - 1,61%, а Албанська коаліція "Одноголосно" - 1,16%.

Явка на цих виборах стала найвищою за весь період існування сучасної незалежної Чорногорії (із 2006 року) - 76,68%. Це особливо контрастує із низькою явкою на цьогорічних "карантинних" виборах у сусідніх Хорватії та Сербії.

Серед причин поразки партії влади експерти називають тривалу церковну кризу в Чорногорії, пов'язану з протистоянням уряду й Сербської православної церкви - найбільшої в країні конфесії. Також поразку спричинили економічні проблеми, посилені провалом туристичного сезону у зв'язку з пандемією, та значна корупція у владній верхівці.

Як повідомлялося, Джуканович безперервно перебуває на вищих державних посадах у Чорногорії вже 30 років.

Громадські організації повідомляють про зафіксовані незначні порушення, але загалом голосування пройшло спокійно.

Єдиний помітний інцидент стався в місті Нікшич, де легковий автомобіль умисно в'їхав у натовп людей, які святкували перемогу опозиції на виборах. У поліції зазначили, що внаслідок інциденту госпіталізували трьох людей, одна із них перебуває у важкому стані. Інших потерпілих із легкими тілесними ушкодженнями доправили додому. Як повідомляється, після того, як машина врізалася у натовп, інші учасники групи намагалася влаштувати самосуд. Правоохоронці припинили спроби самосуду. За матеріалами Укрінформ.