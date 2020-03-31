Над Арктикою з'явилася озонова діра рекордних розмірів

Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) виявило озонову діру над Арктикою.

Про це повідомляє годинник NASA, що спостерігає за озоновою дірою в Арктиці.

Як зазначає NewsWeek, нечастий атмосферний феномен розтягнувся від Гудзонової затоки у Канаді до російських Арктичних островів, на півночі країни.

Сама діра з'явилася через надто низьку температуру в регіоні.

За даними NASA, озонова діра почала збільшуватися з початку березня цього року.

Зауважується, що озонова діра в Антарктиді, яка оточена океанами, з'являється кожної весни. Проте навколо Арктики знаходяться континенти з горами, і зазвичай температури так низко не падають. Цього року, натомість, температури повітря в регіоні значно впали, що в свою чергу, призвело до рекордних розмірів озонової діри. За матеріалами Укрінформ.