Нафтова угода між Росією і Саудівською Аравією досягнута

Саудівська Аравія та Росія під час відеоконференції, 9 квітня, узгодили план нової угоди щодо скорочення видобутку нафти. Ціна на нафту вже почала різко зростати.

Про це з посиланням на представників переговорів повідомляє Bloomberg. Деталі угоди між Росією і Саудівською Аравією Мовиться про скорочення приблизно на рівні 20% від світового видобутку - до 20 мільйонів барелів за добу.

Водночас обидві сторони, як і раніше, розходяться в позиціях щодо базового рівня цих скорочень.