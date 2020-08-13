Нам потрібні не санкції ЄС, а їх визнання Тихановської президентом - Цепкало

Для допомоги у вирішенні політичного протистояння в Республіці Білорусь Європейський союз повинен не водити санкції проти Олександра Лукашенка, а визнати його опонента - Світлану Тихановську новообраним президентом країни, заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало.

"Я думаю, що тут не санкції потрібні, тут треба просто визнати Світлану Тихановську президентом, і все. Не визнавати його (Лукашенко - ІФ) законно обраним (президентом - ІФ). Не треба жодних санкцій. Тихановська - президент, і все - ніякого Лукашенка, його немає", - сказав Цепкало в інтерв'ю агентству.

Він навів приклад подібного розв'язання політичної кризи в Венесуелі, де паралельно існував режим Ніколаса Мадуро і тимчасового президента Хуана Гуайдо, якого підтримував парламент.

"Абсолютно нормально в Венесуелі зробили й Мадуро поділився владою. Ну двовладдя, так. Тут тебе (Тихановську - ІФ) підтримує народ, там його (Лукашенко - ІФ) підтримують силовики - нумо ділімось владою. (...) Він (Лукашенко - ІФ) сам повинен сказати: "Я готовий поступитися в чомусь, готовий до переговорів". І переговори повинні вестися не з Лукашенком, а тільки за посередництва", - сказав Валерій Цепкало. За матеріалами Інтерфакс-Україна.