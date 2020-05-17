Аерокосмічне агентство США NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця і видобутку на ньому корисних копалин.

Відповідну угоду, в якій прописані 10 принципів, опубліковано на сайті організації.

У документі, зокрема, вводиться поняття "безпечних зон" навколо майбутніх баз на Місяці для запобігання втручанню з боку конкурентів.

Також NASA пропонує публічний обмін отриманими науковими даними і даними про реєстрацію космічних апаратів на Місяці.

Згідно з документом, країни-учасники угоди повинні захищати усі місця і артефакти на супутнику, які мають історичну цінність. При цьому видобуток і використання ресурсів Місяця дозволяється.

Окрім того, щоб уникнути утворення космічного сміття, учасники договору зобов'язуються утилізувати невикористану апаратуру.

У 2019 році NASA анонсувало проєкт місячної програми Artemis, яка складатиметься з трьох етапів. Перший передбачає непілотований політ корабля Orion навколо Місяця у другій половині 2020 року і його повернення на Землю. Другий етап заплановано на 2022 рік і має на увазі обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць у 2024 році.

У березні повідомляли, що NASA призупиняє підготовку пілотованої місії на Місяць через коронавірус. За матеріалами LB.ua