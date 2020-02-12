НАТО возобновит тренировочную миссию в Ираке - Столтенберг

Североатлантический Альянс НАТО планирует возобновить антитеррористическую миссию в Ираке для недопущения возвращения в регион боевиков "Исламского государства". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 12 февраля.

Глава организации заявил, что ожидает от министров обороны стран-НАТО соглашения на активизацию и предоставления помощи Ираку.

"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем там оставаться, пока на это согласно иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью предоставить дополнительную поддержку Ираку".

По словам главы Альянса, миссия НАТО из 500 военных инструкторов для подготовки иракских военных останется в Ираке.

Ранее сообщалось о том, что Украина оправит военных для участия в миссии НАТо в Ираке.

5 января парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска после операции американских военных, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и замруководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

По материалам ZN.UA