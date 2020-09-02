Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок", - влада Німеччини

Німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною з групи "Новачок"

Про це повідомляє речник німецького уряду.

Експертизу провела спеціальна лабораторія Бундесверу (армія Німеччини).

"Були виявлені недвозначні докази наявності нервово-паралітичного агента "Новачок", - йдеться у висновку.

Речник зазначив, що уряд ФРН вражений тим, що Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною.

"Закликаємо уряд Росії пояснити свою причетність до цього інциденту. Про результати обстеження повідомили дружину Навального та медиків, які займаються його лікуванням. Міністерство закордонних справ повідомить про результати обстеження російського посла", - йдеться в заяві.

Також німецький уряд планує повідомити про свої висновки партнерів по Євросоюзу та НАТО та обговорить із ними можливу реакцію на цю подію. Зробити це Берлін планує після того, як на ці фактично обвинувачення відповість російська влада.

Крім цього, уряд ФРН планує передати результати обстеження Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Саме речовиною з цієї групи російська ГРУ намагались вбити колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Наразі Навальний обстежується у берлінській клініці "Шаріте", яку німецька поліція узяла під посилену цілодобову охорону.

Переліт медичним спецбортом профінансував засновник оператора стільникового зв'язку "Білайн" (РФ), американський підприємець і політемігрант Борис Зимін.

24 серпня влада Німеччини заявила, що російський політик Олексій Навальний "з великою часткою вірогідності" був отруєний.

В організмі російського політика Олексія Навального знайшли речовину з групи інгібіторів холінестерази. За матеріалами Еспресо TV