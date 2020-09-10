Навальний опритомнів і тепер може говорити, - Der Spiegel

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в берлінській клініці Charite, отямився. Про це повідомляє Der Spiegel.

Згідно з інформацією Bellingcat і Der Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, зможе згадати подробиці подій на борту літака, що летів з Томська в Москву. Водночас заяви політика можуть бути небезпечні для людей, що стоять за нападом.

Як зазначається, Управління державної кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Олексія Навального. Таким чином правоохоронці хочуть запобігти подальшим спробам вбивства росіянина.

20 серпня Олексія Навального терміново госпіталізували з ознаками отруєння. Політику стало погано на борту літака, який екстрено приземлився у місті Омськ.

За словами прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, політик встиг зранку випити лише чорний чай і вже за кілька годин почав почувати себе погано.

Пізніше лікарі заявили, що основним робочим діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального є порушення обміну речовин. Саме воно призвело до різкого погіршення стану його здоров'я.

Згодом стало відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини, а його літак приземлився в Берліні.

Нещодавно в уряді Німеччини заявили, що в Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".

Напередодні з'явилася інформація про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим більш небезпечним типом "Новачка". За матеріалами zik.ua