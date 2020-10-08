Навальний просить про допомогу ООН - Spiegel

"Через те, що Росія не веде розслідування у його справі, критик Кремля Навальний попросив зайнятися вивченням його справи двох спеціальних розслідувачів ООН. За інформацією Der Spiegel, вони візьмуть на себе цю задачу".

"Через свого французького адвоката Вільяма Бурдона Навальний, як і раніше знаходиться в Берліні та відновлює своє здоров'я після отруєння, попросив зайнятися своєю справою спецдоповідача ООН по позасудових страт Агнес Калламар і її колегу Ірен Хан, спецдоповідача з питань захисту свободи думок. За інформацією Der Спіегел, обидві представниці ООН вже приїжджали у цій справі в Берлін і довго обговорювали його на зустрічі з Навальний", - передає видання.

"Спецдоповідач ООН Калламар підтвердила цю інформацію за запитом. За її словами, вона "найретельнішим чином перевірить звинувачення і ґрунтовно проаналізує їх". Як довго триватиме цей процес, зараз вона сказати не може. Змістовну оцінку звинувачень вона зможе дати, лише коли розслідування будуть завершені й розглянуті разом з "відповідною державою", - йдеться в статті.

Адвокат Навального Бурдон підкреслює, що дізнатися, хто стоїть за замахом, важливо не тільки для Навального, але і для "міжнародної спільноти". "Олексій і ми зробимо все для того, щоб підтримати розслідування спецдоповідача", - говорить Бурдон.

Раніше Агнес Калламар протягом шести місяців займалася вивченням справи про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Результати своєї роботи вона представила в об'ємному доповіді, в якій поклала відповідальність за "заплановану кару" на державу Саудівської Аравії й 15 його агентів.

"У його випадку спецдоповідач може, наприклад, вимагати від Росії видачі його одягу, а також медичних документів про його лікуванні в Омську, написав Навальний [на своєму сайті]. (...) Адвокат Навального Бурдон визнає, що завдання двох представниць ООН, ймовірно, буде непростою, однак посилається на роботу Калламар у справі Хашоггі. Тоді вона, за його словами, діяла "найвищою мірою професійно", - передає Der Spiegel.