Навального і болгарського бізнесмена Гебрева отруїли речовиною одного класу - розслідування

Лікарі опозиціонера Олексія Навального з берлінської клініки "Шаріте" зв'язалися з колегами в Болгарії, які займалися лікуванням бізнесмена Емеліана Гебрева, якого отруїли 2015 року в Софії. Про це 26 серпня повідомляють у розслідуванні Der Spiegel і дослідницької групи Bellingcat.

На думку фахівців, Навальний зазнав впливу речовини з того самого сімейства органофосфатів, що й Гебрев. До них належать інсектициди й нервові токсини - зарин і "Новачок", розроблений у російських лабораторіях.

За даними болгарських правоохоронців, на ручку дверей автомобіля Гебрева 28 квітня 2015 року нанесли нервово-паралітичну отруту ("Новачок" або близьку за складом речовину). Увечері того самого дня під час ділової вечері Гебрев знепритомнів, його госпіталізували, незабаром він впав у кому. До лікарні також потрапили син Гебрева й один із топменеджерів його компанії Emco. 28 травня було здійснено ще одну спробу отруєння Гебрева. Усі троє вижили.

Класичним антидотом є введення атропіну, саме так зараз лікують Навального, зазначає журнал.

Уранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів із Томська в Москву, екстрено сів в Омську через імовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.

Навальний перебував у токсикореанімації лікарні швидкої медичної допомоги No1 в Омську без тями, його під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів.

Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. Водночас житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним із літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.

Уранці 22 серпня Навального на літаку доправили до берлінської клініки "Шаріте".

24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною із групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще невідома. Стан опозиціонера залишається тяжким, політик перебуває в медикаментозній комі, проте його життю нічого не загрожує, повідомили у клініці "Шаріте". За матеріалами Гордон.