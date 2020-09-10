Навального отруїли удосконаленою версією "новачка" - Die Zeit

Російський політик Олексій Навальний був отруєний новим типом "Новачка", більш небезпечним, ніж попередні відомі варіації.

Про це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на неназвані джерела.

За задумом отруйників, як пише видання, Навальний мав померти в літаку. Політик залишився в живих тільки "завдяки ланцюжку щасливих випадковостей" - діям пілота, який відразу ж прийняв рішення посадити літак, і лікарів, які оперативно вкололи йому атропін.

Як вважає Die Zeit, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба - його просто не змогли б синтезувати звичайні злочинці, а настільки серйозна операція будь-якої іноземної спецслужби на території Росії є малоймовірною в умовах того, що за Навальним велося постійне стеження.

"Залишається тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика", - робить висновок Die Zeit.

Залишки речовини німецькі лікарі знайшли на шийці пляшки з водою, з якої пив Навальний, і на його руках. Як пише Die Zeit, німецька влада вважає, що один з агентів, який стежив за політиком, міг нанести отрута на поверхню чашки, з якої політик пив чай, або ж отрутою Побризкали вже в готовий чай.

7 вересня, у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що російського політика Олексія Навального вивели зі штучної коми.

Олексію Навальному 20 серпня стало зле під час перельоту з Томська в Москву, зараз він у реанімації. За словами його прессекретаря, Навальний був отруєний чимось, підмішаним в чай. За матеріалами "Прямий"