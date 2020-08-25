Найвищий хмарочос світу в ОАЕ і мости в Стамбулі підсвітили кольорами України

Зокрема, знімки зі Стамбула опублікував Генеральний Консул України Олександр Гаман.

"Стамбул вітає Україну з Днем Незалежності яскраво забарвленими у кольори нашого стягу мостами через Босфор: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü та Yavuz Sultan Selim. Дякуємо нашим турецьким друзям за підтримку!" – написав він.

ОАЕ також яскраво привітали Україну з Днем Незалежності, найвища будівля світу Бурдж-Халіфа в Дубаї 24 серпня вперше засвітилася кольорами українського прапора.

Відео опубліковано в офіційному Instagram хмарочоса.

"Бурдж-Халіфа освітлений в кольорах українського прапора на честь Дня незалежності, бажаючи народу України процвітання і миру," - йдеться в повідомленні.

Також Посольство України в Малайзії повідомило, що кольорами українського прапора 24 серпня світилася і телекомунікаційна вежа в Куала-Лумпурі (Малайзія).

За матеріалами UAinfo