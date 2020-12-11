The New York Times склала список подій, які вперше трапились саме у 2020 році

2020 рік був одним із найважчих в історії людства, без сумніву, причиною цього стала пандемія коронавірусу. Багато людей погодяться, що 2020 рік став "справжньою катастрофою". Підбиваючи підсумки 2020, газета The New York Times пропонує список подій та тенденцій, які вперше відбулися саме цього року.

Жінка «підкорила» найбільшу хвилю біля португальського узбережжя.

Бразильська серфінгістка Майя Габейра «підкорила» найбільшу зафіксовану хвилю 2020 року, ставши першою жінкою з такою відзнакою. Хвиля біля узбережжя Назаре, Португалія, сягала понад 22 метрів заввишки. Приборкання хвилі було сертифіковано Всесвітньою лігою серфінгу та Книгою рекордів Гіннеса.

Американські чиновники «повісили ярлик» глобального тероризму на «російську групу націоналістів».

У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно назвала ультранаціоналістичну організацію «Російський імперський рух» глобальною терористичною загрозою.

Модний дім Louis Vuitton вперше в історії індустрії презентував маску для обличчя.

У той час як багато модних брендів продавали захисні маски для обличчя в 2020 році, Louis Vuitton став першим, хто випустив маску для обличчя в рамках своєї круїзної колекції 2021 року. Виріб коштує 961 долар США та має фірмовий дизайн.

K-pop група вперше очолює музичні чарти США.

Південнокорейська поп-група BTS, яка з 2013 року стала кумиром підлітків, у вересні зайняла перше місце в рейтингу синглів Hot 100 американського журналу Billboard з піснею "Dynamite", виконаною англійською мовою.

У Франції мером міста вперше стала жінка-трансгендер.

Невелике французьке місто Тілло-ле-Маркієн, де проживає близько 600 жителів, у березні обрало мером жінку-трансгендера - Марі Коу, яка виступала за боротьбу з екологічними проблемами.

Японія протестувала перший у світі «літаючий автомобіль».

Технологічна компанія SkyDrive завершила перше успішне публічне випробування літаючого автомобіля в Японії в серпні. Пілотований транспортний засіб під назвою SD-03 протягом чотирьох хвилин об’їжджав тестове поле. SkyDrive планує зробити автомобіль доступним для споживачів до 2023 року.

Вчені використовують інструмент «редагування геному» всередині людини.

У березні незрячий пацієнт у Сполучених Штатах пройшов процедуру за допомогою інструменту редагування генів CRISPR. Це був перший випадок використання цієї технології всередині людини. Намагаючись відновити зір пацієнта, лікарі вводили всередину ока мікроскопічні краплі, що містять інструмент для редагування геному.

Поліція Гонконгу проводить перші арешти за суперечливим новим законом про національну безпеку.

Менш ніж через добу після того, як 30 червня в Гонконгу набув чинності новий суперечливий закон про національну безпеку, місцева поліція здійснила перші арешти за цим законом. Критики заявляють, що таке законодавство підірве автономію території і надасть китайському уряду більше повноважень посилювати обмеження щодо преси та свободи слова.

З’явилися детальні зображення поверхні Сонця.

У січні астрономи опублікували найдокладніші фотографії Сонця на сьогодні, зроблені новим сонячним телескопом Daniel Daniel Inouye, найбільшим у світі. Телескоп був побудований на гавайському вулкані Халеакала, що в перекладі означає «будинок сонця».

Німецький та ізраїльський винищувачі разом проводять військові навчання у повітряному просторі Німеччини.

У серпні Німеччина та Ізраїль вперше провели спільні військові навчання на німецькій землі - подія, яка підкреслює складний зв'язок між двома країнами. Навчання відбулись у критичний момент для військових Німеччини, які намагаються модернізуватися та вирішити проблеми, пов’язані з тим, що крайні праві екстремістські настрої проникли в ряди збройних сил країни.

Вперше в сучасній історії було скасовано Хадж.

У червні Саудівська Аравія оголосила про те, що паломникам за межами країни буде заборонено їхати до Великої мечеті в Мецці, найсвятішого місця ісламу, фактично скасувавши хадж, можливо, вперше в історії. Хоча війна, зрадницькі умови подорожей та попередні напасті вплинули на хадж - паломництво, яке відбувалося з 632 року, це був перший випадок, коли офіційна заборона на поїздки фактично відмінила святий ритуал. І все це, звісно ж, через пандемію коронавірусу.

Вперше в історії відомого журналу Vanity Fair фото на обкладинку знімав темношкірий фотограф.

Фотограф Даріо Кальмезе, який зробив фотографії акторки Віоли Девіс для обкладинки серпневого випуску Vanity Fair, став першим темношкірим фотографом, який зробив фото для обкладинки журналу.

Повітряні кулі доставляють Інтернет в Кенію.

Повітряні кулі на сонячних панелях були використані для «доставки» Інтернету до Кенії. Компанія Alphabet у липні випустила 35 стратостатів, щоб забезпечити мережу 4G LTE у більшості центральних та західних частинах країни.

Китай запускає місію на Марс і висаджує перший космічний корабель багаторазового використання.

Державна китайська аерокосмічна та технологічна група розпочала свою першу персональну місію на Марсі під назвою Тяньвен-1 у липні. Очікується, що зонд приземлиться на Марсі на початку 2021 року. У вересні космічне агентство Китаю повідомило про ще одне велике досягнення: воно вперше успішно здійснило посадку космічного корабля багаторазового використання, використовуючи експериментальну технологію.

Колишнього мексиканського військового чиновника заарештували у США за звинуваченням у причетності до торговлі наркотиками.

У жовтні генерал Сальвадор Сієнфуегос Зепеда, колишній міністр оборони Мексики, став першим високопоставленим мексиканським військовим чиновником, узятим під варту в США за звинуваченнями у торгівлі наркотиками. Влада заарештувала генерала Сьєнфуегоса, який працював в адміністрації президента Енріке Пенья Ніето з 2012 по 2018 рік після того, як він разом з сім'єю прибув до Лос-Анджелеса.

Ціни на золото досягли «рекордної висоти».

Коли трейдери почали шукати «безпечніші місця» для інвестування на тлі невизначеності пандемії COVID-19, ціни на золото досягли рекордного рівня влітку 2020 року, склавши понад дві тисячі доларів за унцію. Інші дорогоцінні метали, такі як срібло та платина, також спостерігали різке зростання вартості.

Папа римський сказав, що підтримує одностатеві цивільні союзи.

Вперше в історії «папства» Папа Франциск висловив підтримку одностатевих цивільних союзів. В інтерв’ю для документального фільму «Франческо», прем’єра якого відбулася в жовтні на Римському кінофестивалі, Франциск виступив проти дискримінації.

Забігаючи вперед до 2021 року

Перша космічна місія в Індії.

Індія планує відправити екіпаж у космос у грудні 2021 року. Індійський космічний проєкт Gaganyaan спирається на власну технологію та планує вивести на орбіту трьох космонавтів і робота-гуманоїда, повідомляє національне космічне агентство Індії.

У школах Шотландії почнуть вивчати історію ЛГБТ-спільноти.

До травня 2021 року, як очікується, програма шкіл Шотландії включатиме історію ЛГБТ-спільноти. Шотландія узаконила одностатеві шлюби у 2014 році.

Корабель-робот для плавання через Атлантику.

Дослідницьке судно " Mayflower " стане першим кораблем, який вирушить у подорож в режимі «автопілот».

За матерiалами ZN.UA