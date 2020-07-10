Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти Росії через катастрофу MH17

Уряд Нідерландів вирішив подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році. Про це йдеться в заяві на сайті уряду, передає УНН.

"Сьогодні уряд Нідерландів вирішив притягти Росію в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) за її роль у знищенні рейсу MH17. Подаючи міждержавну заявку, уряд ділиться всієї доступною і актуальною інформацією про збиття рейсу MH17 з ЄСПЛ", - йдеться в заяві.

Відзначається, що подаючи цю міждержавну заявку, Нідерланди підтримують всіх 298 жертв катастрофи MH17, 17 різних національностей і їх найближчих родичів.

"Досягнення справедливості для 298 жертв катастрофи рейса MH17 є і залишиться вищим пріоритетом уряду. Роблячи цей крок сьогодні - передаючи справу в ЄСПЛ і, таким чином, максимально підтримуючи заяви найближчих родичів - ми наближаємося до цієї мети", - заявив міністр закордонних справ Стеф Блок.

Рада Безпеки ООН також буде повідомлена про цей крок.

Як відзначили в повідомленні, уряд надає великого значення продовженню зустрічей з Росією з питання відповідальності держави.

Кілька тижнів тому закінчився другий раунд слухань в нідерландському суді у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.