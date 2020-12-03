Німеччина подовжить частковий локдаун до 10 січня

Частковий локдаун у Німеччині, що передбачає закриття ресторанів, музеїв, театрів тощо, буде подовжено до 10 січня.

Про це в середу, 2 грудня, повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає DW.

"У принципі, ситуація залишатиметься такою ж, якою вона є зараз", - сказала вона.

За її словами, Німеччина все ще залишається "дуже далекою" від цільових показників захворюваності на COVID-19 (50 нових випадків інфікування на сто тисяч населення впродовж семи днів). Також все ще дуже високими є показники летальності хвороби, зазначила Меркель. Раніше передбачалося, що частковий локдаун буде чинним до 20 грудня.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині було зареєстровано 17 270 нових випадків зараження коронавірусом (днем раніше цей показник становив 13 604 випадки), померло 487 осіб. Загальне число інфікованих з початку пандемії в Німеччині досягло 1,084 мільйона осіб, померлих хворих - 17 123.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Німеччині одночасно зустрічатися можуть не більше ніж п'ятеро осіб з двох домогосподарств, проте діти до 14 років з цих же родин не враховуватимуться. На час Різдвяних свят та на Новий рік зроблено виняток: з 23 грудня по 1 січня сімейні свята можна проводити в ширшому колі - до 10 осіб без урахування дітей. За матеріалами LB.ua