Німеччина також вимагає від Китаю пояснити походження коронавірусу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав владу Китаю пояснити походження COVID-19

Про це повідомляє DW.

"Весь світ зацікавлений, щоб було встановлено точне походження вірусу. Обґрунтовані відповіді на це питання повинна дати наука, а не політика. КНР на даному етапі має шанс довести, наскільки прозорим насправді буде його звернення з цією проблемою", - сказав Маас.

Коментар голови МЗС ФРН з'явився на тлі підготовки розвідувальним альянсом "П'яти очей", до якого входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, 15-сторінкової доповіді.

Мова у ній про те, що Пекін міг навмисно приховати або знищити докази, що стосуються спалаху COVID-19. У документі, зокрема, стверджувалося, що уряд КНР, створюючи загрозу для інших країн, приховував будь-які новини про появу коронавірусу.

Так, китайська влада могли примушувати лікарів мовчати або знищувати дані про вірус в лабораторіях і відмовлятися надавати біоматеріали закордонним вченим, що працювали над створенням вакцини.

На думку авторів доповіді, Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, проте заперечував цей факт аж до 20 січня 2020 року. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет охорони здоров'я Китаю дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

Нагадаємо, 3 травня у Вашингтоні заявили, що мають в своєму розпорядженні достатню кількість свідчень, які вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав ширитися світом з вірусологічної лабораторії в китайському місті Ухань.

За матеріалами Еспресо TV.