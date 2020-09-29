Німецький уряд вимагає "негайного припинення вогню" в Нагірному Карабасі

Уряд Німеччини закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до припинення бойових дій. Остання ескалація конфлікту є "дуже небезпечним розвитком", сказав у понеділок, 28 вересня, у Берліні речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає УНН із посиланням на DW.

Необхідне "негайне припинення вогню" та відновлення переговорів між Вірменією та Азербайджаном, додав Зайберт, цитує агентство новин AFP.

При цьому він вказав на так звану Мінську групу ОБСЄ, яка займається питанням врегулювання конфлікту з 1994 року.

Як повідомила цього дня речниця МЗС Німеччини Марія Адебар, Берлін веде зараз переговори у рамках ОБСЄ щодо можливих варіантів врегулювання. Окрім того, посли ФРН в обох країнах контактують з вірменською та азербайджанською сторонами.

Адебар зазначила, що у німецького уряду немає інформації стосовно направлення Туреччиною лівійських та сирійських бойовиків у Азербайджан. Також Берлін не володіє інформацією, яка зі сторін спричинила останнє загострення конфлікту.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години. Влада Вірменії та невизнаної "Нагірно- Карабаської Республіки" також оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію.

За два дні боїв міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" повідомило про загибель 31 свого військового.

Тим часом міністерство оборони Азербайджану заявляє, що втрати Вірменії за перший день загострення конфлікту становлять понад 550 військових. Вірменія це спростовує і зі свого боку заявляє, що Азербайджан втратив близько 200 військових. Офіційний Баку про свої втрати поки не повідомляє.

За матеріалами УНН