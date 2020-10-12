Нобелівську премію з економіки присудили за вдосконалення теорії аукціонів

Нобелівську премію з економіки у 2020 році отримали Поль Мілгром та Роберт Вілсон за "вдосконалення теорії аукціонів".

За повідомленням на сайті Нобелівського комітету, науковці винайшли нові формати аукціонів, вигідні продавцям, покупцям та платникам податків у всьому світі.

Нобелівську премію з фізики присудили за прорив у вивченні чорних дірНобелівська премія з хімії 2020 у двох жінок-вчених за генетичні "ножиці"Українці отримали Шнобелівську премію за черв'яків. Нагородили також Путіна, Лукашенка і Трампа

Від початку тижня Нобелівський комітет вже оголосив лауреатів цього року у галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та лауреата Нобелівської премії миру.

Лауреатом Нобелівської премії миру 2020 року стала Всесвітня продовольча програма ООН. Її нагородили за боротьбу з голодом і покращення продовольчих умов в зонах конфліктів.

Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк за "безпомилковий поетичний голос, який суворою красою підносить індивідуальне існування до масштабів всесвіту".

Нобелівську премію з хімії цього року отримали француженка Еммануель Шарпентьє та американка Дженніфер А. Дудна за "розробку метода редагування геному".

Премію з фізики отримали троє вчених - Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель та Андреа Гез - за дослідження механізмів формування чорних дір. Вони поділять між собою премію у 10 мільйонів крон - це близько 1 мільйона 120 тисяч доларів.

5 жовтня премії з фізіології та медицини отримали троє вчених - Гарві Дж. Альтер, Майкл Хогтон і Чарльз М. Райс - "за відкриття вірусу гепатиту С". За матеріалами BBC Українська служба.