Нобелівську премію з хімії присудили за редагування геному

У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень, в рамках якого називають імена лауреатів престижної нагороди цього року. Традиційно, третіми стали відомі володарі Нобелівської премії з хімії.

Цього року її отримають Еммануель Шарпантьє і Дженніфер Дудна з формулюванням "за розвиток методу редагування геному".

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna "for the development of a method for genome editing." pic.twitter.com/CrsnEuSwGD - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

У 2012 році Шарпантьє і Дудна були першими, хто припустив, що механізм CRISPR/Cas9 може бути використаний для запрограмованого редагування генів, що розцінюється як одне з найзначніших відкриттів в історії біології.

У Стокгольмі також назвуть лауреатів премії з хімії, літератури та економіки. Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло.

Нагадаємо, церемонія вручення Нобелівської премії, яка традиційно проходить в грудні, в цьому році змінює свій формат через пандемію нового коронавірусу. Церемонія вручення премії в Стокгольмському концертному залі скасована, замість неї пройде телевізійна церемонія з включенням з різних країн.

В Осло, де традиційно проходить церемонія вручення Нобелівської премії миру, подія пройде в більш скромному масштабі. Церемонію проведуть не в ратуші, а в Університеті Осло, де вона не проходила з 1990 року. Урочистий банкет також скасували.

Минулого року Нобелівська премія з хімії була присуджена Джону Гуденафу, Стенлі Віттінгему і Акіра Йосіно з формулюванням "за розвиток літій-іонних батарей". Джон Гуденаф став найстаршим нобелівським лауреатом в історії.