Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Луїза Ґлюк

Лауреаткою Нобелівської премії 2020 року з літератури стала американська поетеса Луїза Ґлюк. Про це повідомили на премії у Twitter.

Луїза Глюк отримала премію "за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Поетеса народилася в Нью-Йорку в 1943 році. Її перша збірка "Firstborn" ("Немовля") вийшла у 1968 році. За свою кар'єру Глюк видала 14 поетичних збірок та отримала низку нагород. Зокрема, у 1993 році поетеса здобула Пулітцерівську премію за книжку "The Wild Iris" ("Дикий ірис"). Також Глюк є лауреаткою Національної премії США за поезію (National Book Award for Poetry) і Національної премії від книжкових критиків (National Book Critics Circle Award).

У 2003 році Глюк була офіційною поеткою США. Цей титул щорічно призначається головою Бібліотеки Конгресу США. За матеріалами bukvoid.com.ua