Нобелівську премію з миру присудили Світовій продовольчій програмі за боротьбу з голодом та внесок у покращення умов для встановлення миру в районах, що постраждали від конфліктів, і запобігання використання голоду як зброї на війні.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E- The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Цьогорічна премія

5 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім'я лауреатів премії з медицини і фізіології. Ними стали Харві Олтеру, Майклу Хаутону та Чарльзу Райсу - за внесок у боротьбу з вірусом гепатиту С.

6 жовтня премію з фізики отримали Роджеру Пенроузу, Райнгард Ґензелю і Андреа Ґез за дослідження чорних дір.

7 жовтня премію з хімії присудили Еммануель Шарпентье і Дженніфер Дудні за розробку методів редагування геному.

А 8 жовтня стало відомо, що лауреаткою премії з літератури стала американська поетеса Люїза Глюк.

Залишилося оголосити ще одного лауреата премії імені Нобеля з економіки. Це станеться 12 жовтня. За матеріалами Громадське телебачення