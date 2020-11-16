Нова американська вакцина від COVID-19 показала 95% ефективності

В американській компанії Moderna заявили, що їх вакцина від коронавірусу ефективна на 95%.

Це підтвердили клінічні випробування вакцини за участю 30 тис. добровольців.

Представники американської біотехнологічної компанії Moderna заявили, що їх вакцина від COVID-19 показала 95% ефективності під час останніх клінічних випробувань, пише НВ.

У випробуваннях взяли участь 30 тис. добровольців, половина з яких отримала вакцину, а друга половина - плацебо.

Результати нового дослідження засновані на даних про 95 добровольців, у яких розвинулися симптоми COVID-19, - п'ять з них отримали вакцину, та її ефективність склала 94,5%.

"Загальна ефективність була чудовою ... це відмінний день", - заявив провідний розробник вакцини в Moderna Тал Закс.

Вчені досі не знають, як довго нова вакцина дозволить зберігати імунітет до коронавірусу, і як вона буде працювати у випадку з людьми старшого віку.

Як пояснював науковий співробітник Лабораторії епігенетики НАМНУ Олександр Коляда, компанія Moderna готує РНК-вакцину, яка змушує клітини людини виробляти S-білок вірусу з двома стабілізуючими мутаціями.

"Неприємний нюанс в тому, що в липні компанія програла спір за патентом, який безпосередньо пов'язаний з технологією. І невідомо, чи позначиться це на долю вакцини", - писав Коляда