Нові правила в'їзду до Єгипту набувають чинності

З 1 вересня при в'їзді до Єгипту всім без винятку особам віком від 6 років буде потрібен сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомило Посольство України в Єгипті.

"Відповідно до нової директиви міністерства цивільної авіації Єгипту від 31.08.2020, з 01.09.2020 вступають у дію нові правила в'їзду на територію Єгипту", - зазначається у повідомленні.

Оновлені вимоги полягатимуть у такому:

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Сертифікат має бути виданий арабською або англійською мовами та відповідати таким вимогам:

обов’язково містити точну дату та час здачі тесту;

бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документа, та містити печатку лабораторії;

не мати жодних виправлень, підтирань чи правок;

містити інформацію про проведений вид тесту.

Крім того, у сертифікаті має бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Особам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель- Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть при собі згаданого сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття у ці чотири аеропорти. Вартість ПЛР-тесту - 30 дол.США.

Ці правила будуть діяти до надходження оновлених інструкцій. За матеріалами Укрінформ.