Новим еміром Кувейту проголошений кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Спадкоємний принц Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах у вівторок проголошений кувейтським урядом новим еміром країни, повідомляють західні ЗМІ.

ЗМІ зазначають, що, згідно з Конституцією Кувейту, кронпринц офіційно отримає владу пізніше після складення присяги в парламенті.

До цього моменту кронпринц обіймав посаду міністра внутрішніх справ і заступника командувача національної гвардії.

Раніше у вівторок повідомлялося, що емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмад аль- Сабах помер у віці 91 року.

Емір помер у США, де він перебував на реабілітації після операції. Шейх Наваф аль-Сабах фактично керував країною в період перебування Сабаха аль- Сабаха на лікуванні в США.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.