ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок

Україна отримала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG і 200 тис. захисних масок у рамках домовленостей про медичну допомогу, повідомляється на сайті президента України в середу.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська на зустрічі з дружиною посла ОАЕ пані Аль-Каабі подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні і повідомила, що отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, який і розподілятиме їх за регіонами.

Заступник керівника Офісу президента також привітала посольство ОАЕ в Україні з нагоди Національного дня ОАЕ, який відзначають 2 грудня. За матеріалами Інтерфакс-Україна.