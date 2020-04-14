Обама підтримав Байдена на виборах президента США

Колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав свого колишнього віцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Обама оголосив у 12-хвилинному ролику, оприлюдненому у вівторок.

"Я надзвичайно гордий підтримати Джо Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Я вважаю, що у Джо є всі якості, які нам потрібні у президенті просто зараз", - сказав Обама у ролику, в якому закликав демократів всього ідеологічного спектра партії підтримати Байдена і допомогти йому перемогти президента Дональда Трампа.

Протягом багатьох місяців Обама зберігав нейтралітет та не підтримував публічно жодного з кандидатів-демократів, які змагалися на праймеріз. Лише коли стало очевидно, що Байден фактично виграє номінацію у свого конкурента сенатора Берні Сандерса, Обама, за даними The New York Times, провів 4 довгі бесіди із Садерсом.

Саме його втручання, за словами наближених до Сандерса осіб, відіграло значну роль у рішенні сенатора вийти з перегонів і офіційно підтримати свого опонента.

Барак Обама є найпопулярнішим політиком Демократичної партії. Його підтримка може посилити позиції Байдена у виборчих перегонах.

Президентські вибори у США повинні відбутися 8 листопада. За матеріалами https://www.vectornews.net