ООН попереджає про загрозу колапсу у сфері освіти

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про те, що закриття навчальних закладів на карантин внаслідок пандемії коронавірусу загрожує колапсом у системі освіти. Гутерреш вважає, що першочерговим завданням для урядів усіх країн наразі має бути організація безпечного повернення учнів у школи, повідомляє агенція Reuters.

Генеральний секретар ООН додав, що станом на середину липня школи були закриті в 160 країнах, тобто понад мільярд учнів були відправлені по домівках, а близько 40 мільйонів дітей втратили змогу відвідувати заклади дошкільної освіти.

"Крім цього, понад 250 мільйонів дітей у світі не мали доступу до освіти ще до початку пандемії, а лише чверть учнів у країнах, що розвиваються, мали змогу здобути базові освітні навички. Саме тому сучасне покоління дітей ризикує стати жертвою справжньої катастрофи у системі освіти, що в майбутньому може призвести до значних втрат людського потенціалу, знищити десятиліття світового прогресу та посилити соціальну нерівність", - каже Гутерреш.

Генеральний секретар ООН вважає, що пріоритетним завданням після вирішення ситуації з пандемією COVID-19 має стати повернення учнів до навчальних закладів, адже не можна ризикувати майбутнім дітей.

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