ООН закликає Білорусь вжити негайних заходів проти поширення коронавірусу

Постійний координатор ООН у Білорусі Іоанна Казана-Вишневецький відзначила зростання чисельності хворих на коронавірусну хворобу у республіці у геометричній прогресії і закликала керівництво країни вжити негайних заходів.

Про це вона заявила у своєму зверненні до влади та громадян Білорусі.

"У неділю, 26 квітня, Міністерство охорони здоров'я підтвердило понад 10 000 випадків зараження COVID-19 у Білорусі. Їх кількість зростає у геометричній прогресії. Згадайте, 26 березня було лише 86 випадків", - наголосила Казана-Вишневецький.

Вона закликала білоруську владу до негайних та масштабних заходів щодо посилення фізичного дистанціювання у Білорусі.

Представниця ООН у Білорусі нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує впровадження заходів фізичного дистанціювання та перенесення всіх масових заходів. Крім того, ВООЗ рекомендує запровадити можливості для дистанційної праці та дистанційного навчання у школах, університетах та інших освітніх закладах, а також призупинити роботу підприємств, що не надають основних послуг, серед яких кафе, ресторани, торгові центри.

Наголошується на необхідності обмежити пересування людей між регіонами країни, включаючи поїздки на дачі.

На цей час у Білорусі зареєстровано 12 208 осіб з позитивним тестом на коронавірус COVID-19. Протягом останньої доби кількість інфікованих зросла на 919 осіб, напередодні приріст становив 826 осіб. Загалом в країні внаслідок пандемії коронавірусу померло 79 людей.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 096 702, з них 213 525 летальних, 938 571 особа одужала. За матеріалами Укрінформ.