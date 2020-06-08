ООЗ визнала, що ситуація із пандемією у світі погіршується

Не дивлячись на поліпшення у Європі, в цілому у світі ситуація з пандемією погіршується.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters. Він вказав, що у Європі захворюваність пішла на спад, однак у Центральній Америці пандемія все ще не досягла свого піку. Так, 7 червня число нових випадків COVID-19 у світі перевищило 136 тис. І майже 75% цих випадків зафіксовано у десяти країнах, в основному в Америці і Південній Азії. Тому голова ВООЗ закликав усі країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з пандемією.

Тим часом, президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що розглядає варіант виходу країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я за прикладом США.

У середині травня у Бразилії почалось різке збільшення випадків коронавірусної хвороби. Якщо 17 травня у країні підтвердили 233 тисячі випадків (15,6 тис летальних) то уже на початку червня кількість інфікованих зросла до 615 тисяч ( летальних випадків 33 тисячі).

Бразильський суд заборонив уряду президента Жаіра Болсонару вести кампанію проти карантинних заходів.

За матеріалами UA.NEWS