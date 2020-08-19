Опозиція в Білорусі наполягає на перевиборах і мирній передачі влади

Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.

Про це повідомляє "Интерфакс-Запад".

У вівторок координаційна рада білоруської опозиції провела пресконференцію, під час якої оголосила вимогу провести чесні перевибори.

Зокрема, член ради Марія Колесникова сказала, оскільки частина бюлетенів знищена, то перерахунок голосів технічно неможливий.

Крім того, довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова заявила, що координаційна рада білоруської опозиції не ставить перед собою мету захопити владу. Вона зазначила, що рада діє в дусі виборчої програми Тихановської - вихід на проведення відкритих перевиборів і досягнення порозуміння в суспільстві.

"Координаційна рада створюється з ініціативи Світлани Тихановської для організації передання влади і забезпечення порозуміння в суспільстві. Члени Ради не ставлять перед собою мету захоплення влади", - сказала Ковалькова.

Юрист організації Максим Знак заявив журналістам у вівторок: "У ради немає і не може бути мети отримання влади і тому немає і не може бути політичної програми. Основне її завдання - забезпечити мирний трансфер влади - це нормальне явище".

Він повідомив, що на першому засіданні ради належить обрати президію, який буде колегіально приймати основні рішення. До основного складу ради увійдуть 70 осіб.

"Є дві основні умови, по-перше - член ради повинен фізично перебувати на території Білорусі. По-друге - представляти громадян, соціальну групу і бути шанованим її представником", - сказав юрист.

Нагадаємо, головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі".

За словами Тихановської, увійти до складу ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.

У вівторок, 18 серпня, стало відомо, що до складу координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" увійшла нобелівська лауреатка з літератури білоруска Світлана Алексієвич.

Також до неї увійшли довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, голова асоціації "Інноваційне приладобудування" Людмила Антоновська, засновник і власник магазину подарунків, сувенірів, одягу в національному стилі Symbal.by Павло Бєлоус, правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Бєляцький, юристи, економісти, журналісти, вчителі, лікарі та інші. За матеріалами LB.ua