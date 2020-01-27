От коронавируса в Китае умерли уже 80 человекl

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на китайский телеканал CGTV.

Так, по данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, число заболевших в стране официально превысило 2700 человек – заражение диагностировали минимум у 2761 человека. Таким образом, только за минувшие сутки умерли 24 человека, ведь еще вчера сообщалось о 56 погибших в результате коронавируса и почти 2000 зараженных в Китае

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 26 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пока не зафиксированы заражения смертельно опасным коронавирусом 2019 nCoV.