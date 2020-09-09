Отруєння Навального: країни G7 виступили із заявою і озвучили вимоги до Росії

Країни G7 закликали Росію терміново прояснити, хто відповідальний за отруєння політика Олексія Навального і притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві глав МЗС країн G7, опублікованому на сайті Державного департаменту США.

"Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо Росію терміново і повною мірою прояснити, хто відповідальний за це викликає напад з отруєнням, і, маючи на увазі зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, привести винних до відповідальності", - наголошується в заяві.

Також Німеччина поінформувала партнерів по G7 про той факт, що клінічні та токсикологічні висновки говорять про те, що Навальний є жертвою хімічної атаки із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новачок".

"Напад на Навального - серйозний удар по демократії і політичній різноманітності в Росії. Він являє собою серйозну загрозу для тих чоловіків і жінок, які займаються захистом політичних і громадянських свобод, які Росія взяла на себе зобов'язання гарантувати. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і гарантувати ці права, включаючи право на свободу вираження поглядів, своїм громадянам ", - сказано в заяві.

Також країни G7 продовжать уважно стежити за тим, як Росія відреагує на міжнародні заклики дати пояснення отруєння Навального.

2 вересня уряд Німеччини заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Канцлер Ангела Меркель констатувала, що Навальний став жертвою злочину, і Кремль повинен відповісти за це.

ЄС і НАТО закликали Росію провести розслідування злочину і покарати винних. Своєю чергою, МЗС України й Литви звинуватили в замаху на Навального Кремль і закликали світову спільноту посилити санкції проти РФ. За матеріалами ZN.ua