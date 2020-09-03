Отруєння Навального: у ЄС пригрозили санкціями російському уряду

Європейський союз закликає міжнародну спільноту до спільної реакції на отруєння російського політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

Про це йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Так, у Євросоюзі "найрішучішим чином" засуджують замах на російського політика, а застосування хімічної зброї вважають абсолютно неприйнятним ні за яких обставин. Також у ЄС наголосили, що залишають за собою право ухвалювати відповідні заходи, в тому числі санкції.

"Російський уряд повинен зробити все можливе, щоб розслідувати цей злочин в повній прозорості та притягнути винних до відповідальності. Безкарність не повинна і не буде допускатися", - наголосив Боррель.

Водночас ЄС закликав Росію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування.

"ЄС продовжить уважно стежити за цим питанням і розглядати його наслідки", - додав голова європейської дипломатії. За матеріалами Прямий канал.