Пандемія не зупинить агресію Путіна - американський експерт

Глобальна епідемія коронавірусу не примусить президента РФ Володимира Путіна припинити акти військової агресії у світі, зокрема проти України.

Таку думку висловив експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Юджин Румер.

"Навіть якщо негативний економічний вплив від пандемії поглиблюватиметься, Путін навряд чи згорне свої інтервенції за кордоном", - переконаний він.

За словами Румера, було б спокусливо вважати, що пандемія коронавірусу призведе до зникнення напруженості у відносинах між Росією і Заходом. Хоча, зауважив він, такі прогнози мають логічні підстави. Це, зокрема, падіння цін на нафту, зменшення російського експорту, загальносвітова рецесія, що значно зменшує можливості РФ для продовження нинішньої зовнішньої політики, включаючи військове втручання в Україні та Сирії.

Однак Румер не погоджується з такими оцінками, наголошуючи, що вони ґрунтуються на нерозумінні справжніх мотивів російської зовнішньої політики.

"З позиції Москви війна з Україною - або за Україну - це не вибір, а нагальність", - наголосив американський аналітик.

Він нагадав, що упродовж століть Україна була невіддільною частиною імперських російських, а потім - радянських інтересів. І це не дозволяє Москві допустити, щоб Україна вийшла з російської орбіти та приєдналася до Заходу.

На переконання експерта, завершення Путіним війни проти України в обмін на скасування західних санкцій стане для нього принизливою поразкою.

Водночас Румер не виключив, що за нинішніх складних обставин Кремль може обмежити свої військові операції, зокрема у Сирії, та активніше застосовуватиме не регулярні збройні сили, а приватні армії. За матеріалами Укрінформ.

Як повідомлялося, президент Франції Емануель Макрон заявив, що сподівається згоди Путіна на заклик припинити воєнні дії у світі у період пандемії.