Папа Римський відмовився від зустрічі з Помпео

Папа Римський Франциск відмовив у аудієнції для держсекретаря США Майку Помпео. У Ватикані вважають, що влада Штатів хоче втягнути католицьку церкву у виборчу кампанію.

Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін зазначив, що Папа Римський не зустрічається з політиками під час виборчого періоду.

"Так, Помпео звертався. Але Папа вже чітко сказав, що не приймає політиків у виборчий період. Це і є причина відмови", - заявив Паролін.

Також Паролін припустив, що Помпео хотів залучити до кампанії церкву, коли висловлювався з критикою щодо угоди Ватикану з Китаєм про можливість Папи впливати на призначення китайських єпископів.

"Дехто вважає, що ці заяви були насамперед для внутрішнього політичного користування. У мене немає доказів цього, але, безумовно, це одна з точок зору", - зазначив Паролін.

За матеріалами РБК-Україна