Париж, Цюрих і Гонконг розділили перше місце серед найдорожчих міст світу

Французька столиця Париж, швейцарське місто Цюрих і китайський Гонконг посіли першу сходинку на трьох у рейтингу найдорожчих міст світу.

Як передає Україна молода, про це йдеться у звіті видання The Economist "Worldwide Cost of Living 2020".

Автори рейтингу зазначають, що пандемія коронавірусу змінила вартість життя у 133 містах світу. Найбільше ціни зросли на тютюн та на дозвілля (включно з витратами на побутову техніку). Натомість найбільше впали ціни на одяг.

Укладачі рейтингу вказують, що пандемія вплинула на стиль життя людей, тепер вони змінили погляди на те, що є життєво необхідним товаром.

До п'ятірки найдорожчих міст також потрапили Сінгапур (4 місце), Тель-Авів та Осака (разом на 5-й позиції). Найдешевшими містами стали Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас і Алмати.

Українська столиця Київ потрапила до десятки міст, які за останні 12 місяців подешевшали. Так, Київ набрав 53 бали (чим вищий бал, тим краще) і опинився на 101-й позиції, хоча ще на початку року був на 86-му місці.

Ціни у всіх містах у рейтингу порівнюють з Нью-Йорком. Індекс цін в американському місті встановлюють на рівні 100 пунктів. Укладачі рейтингу враховували вартість 138 товарів і послуг у 133 містах, зокрема вартість їжі, напоїв, засобів особистої гігієни, вартість проїзду в транспорті, комунальні платежі, витрати на відпочинок тощо.

У звіті вказується, що вартість життя залежить від того, як розвиватиметься пандемія коронавірусу. Експерти зазначають, що основна тенденція залишиться і у 2021 році: витрати будуть обмеженні, через що ціни будуть змушені знижуватися. Так, споживачі, ймовірно, більше купуватимуть речей для дому, переживатимуть за якість інтернету. Тоді як витрати на одяг чи на відпочинок поза домом зменшаться. За матеріалами Україна молода.