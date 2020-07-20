Парламент Єгипту узаконив військову інтервенцію в Лівію

Парламент Єгипту в понеділок прийняв мандат президента країни Абделя Фаттаха ас-Сісі на відправку контингенту єгипетських військових до Лівії, передає AP.

Пропозицію парламентарі ухвалили одноголосно.

Між тим, зазначає ліванське видання "Дейлі стар" з посиланням на адміністрацію єгипетського лідера, раніше в понеділок президент Єгипту і його американський колега Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої сторони обговорювали необхідність домогтися припинення вогню в Лівії і уникнути ескалації ситуації.

За кілька днів до голосування ас-Сісі зустрічався в Каїрі з лівійськими племінними лідерами, які закликали армію Єгипту втрутитися в конфлікт у Лівії заради безпеки обох країн.

Наголошується, що такий крок може призвести до прямої конфронтації Єгипту і Туреччини, близьких союзників США, які підтримують конкуруючі сторони в хаотичну війну в Лівії.

Бойові дії в Лівії почалися після повалення лівійського диктатора Муаммара Каддафі. В цей час країна розділена між урядом на сході, союзником якого є військовий командир Халіфа Хафтар, і урядом, підтримуваних США, в Тріполі на заході.

За матеріалами ZN.UA.