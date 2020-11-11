Парламент Вірменії не зміг проголосувати за відставку Пашиняна

Парламент Вірменії не зміг проголосувати питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Як пише Newsarmenia.am, на засідання зібралися лише депутати партії "Процвітаюча Вірменія", хоча було зібрано 37 підписів, необхідних для проведення засідання.

Опозиційна партія очікує появи депутатів інших політичних сил.

Раніше на протестах у Вірменії опозиція вимагала запустити процес імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва президента РФ Володимира Путіна підписали заяву про припинення війни у Нагірному Карабасі.

Через це у вірменській столиці розпочалися масштабні акції протесту.За матеріалами "Слово і діло".