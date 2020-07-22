Партія Асада перемогла на парламентських виборах в Сирії

За підсумками виборів в однопалатний парламент Сирії коаліція «Національний прогресивний фронт», очолювана партією чинного президента «Баас», зайняла 177 з 250 місць.

Явка склала 33%. На відміну від виборів 2016 року, коли більша частина території країни урядом не контролювалося, в цьому році голосування було організовано на 70% території. Було відкрито більш як 7 тис. ділянок, але кількість виборців не повідомлялося. Живучи за кордоном сирійці, включаючи біженців, не могли взяти участь у виборах.

Сирія стала однією з країн, які змушені перенести дати виборів через загрозу поширення COVID-19. Голосування мало відбутися 13 квітня, проте було перенесено на травень, але в травні була призначена нова дата - 19 липня, хоча ситуація з поширенням вірусу, як випливає з даних Університету Джонса Хопкінса, не покращилася. За матеріалами РБК.